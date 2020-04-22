Все социальные учреждения Челябинской области закрыли на карантин

Все социальные учреждения Челябинской области решили закрыть на карантин, рассказал на пресс-конференции губернатор Алексей Текслер.

Об этом сообщает URA.RU.

«Мы продолжаем работу с группами риска, в том числе с организованными коллективами стационарных учреждений соцзащиты. Единичные случаи COVID-19 были выявлены у таких сотрудников», — заявил глава региона.

По его словам, в первую очередь речь идёт о домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

Ранее, как сообщил портал progorod43, в Кировской области рассказали о ситуации в домах-интернатах в связи с коронавирусом.