Все социальные учреждения Челябинской области закрыли на карантин

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Все социальные учреждения Челябинской области решили закрыть на карантин, рассказал на пресс-конференции губернатор Алексей Текслер.
Все социальные учреждения Челябинской области закрыли на карантин
  • ©commons.wikimedia.org

Об этом сообщает URA.RU.

«Мы продолжаем работу с группами риска, в том числе с организованными коллективами стационарных учреждений соцзащиты. Единичные случаи COVID-19 были выявлены у таких сотрудников», — заявил глава региона.

По его словам, в первую очередь речь идёт о домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

Ранее, как сообщил портал progorod43, в Кировской области рассказали о ситуации в домах-интернатах в связи с коронавирусом.

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