Все социальные учреждения Челябинской области закрыли на карантин
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Об этом сообщает URA.RU.
«Мы продолжаем работу с группами риска, в том числе с организованными коллективами стационарных учреждений соцзащиты. Единичные случаи COVID-19 были выявлены у таких сотрудников», — заявил глава региона.
По его словам, в первую очередь речь идёт о домах-интернатах для престарелых и инвалидов.
Ранее, как сообщил портал progorod43, в Кировской области рассказали о ситуации в домах-интернатах в связи с коронавирусом.