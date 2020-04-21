В Кировской области рассказали о ситуации в домах-интернатах в связи с коронавирусом

В Кировской области рассказали о режиме изоляции в 13 домах-интернатах из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Для 4,1 тыс. воспитанников и 800 сотрудников созданы необходимые условия. Они обеспечены бесплатным питанием и индивидуальными средствами защиты.

Решение изолировать учреждения принято для сохранения здоровья проживающих, поскольку большинство находятся в группе риска и наиболее уязвимы к COVID-19.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Тюмени рассказали о лабораториях для тестов на коронавирус.