В Кировской области рассказали о ситуации в домах-интернатах в связи с коронавирусом

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В Кировской области рассказали о режиме изоляции в 13 домах-интернатах из-за ситуации с коронавирусом.
В Кировской области рассказали о ситуации в домах-интернатах в связи с коронавирусом
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Для 4,1 тыс. воспитанников и 800 сотрудников созданы необходимые условия. Они обеспечены бесплатным питанием и индивидуальными средствами защиты.

Решение изолировать учреждения принято для сохранения здоровья проживающих, поскольку большинство находятся в группе риска и наиболее уязвимы к COVID-19.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Тюмени рассказали о лабораториях для тестов на коронавирус.

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