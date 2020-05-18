Житель Камчатки осуждён за призывы к насилию над силовиками Росгвардии

Житель Петропавловска-Камчатского получил условный срок за публичные призывы к насилию над сотрудниками Росгвардии, сообщили в краевом управлении ФСБ России.

«Житель краевого центра с криминальным прошлым, требовавший сжигать представителей Росгвардии, осуждён за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК России)», — приводит пресс-релиз РИА Новости.

По данным следствия, в июле 2019 года мужчина призывал в интернете к убийству сотрудников Росгвардии.

При этом психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в сообщениях содержится побуждение к насильственным действиям по мотиву ненависти и вражды против принадлежащих определённой социальной группе лиц.

Обвиняемого приговорили к лишению свободы сроком на два года условно с испытательным сроком три года. После апелляции осуждённого испытательный срок сократили на один год.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия в отношении несовершеннолетнего, кражу и умышленное причинение вреда здоровью.

В конце февраля президент России Владимир Путин выразил возмущение в связи с призывами убивать детей сотрудников Росгвардии.

В сентябре 2019 года Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме из-за поста, который эксперты расценили как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. Он был приговорён к пяти годам колонии общего режима.