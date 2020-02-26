Путин возмутился призывам убивать детей сотрудников Росгвардии

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Президент России Владимир Путин возмущён призывами убивать детей сотрудников Росгвардии.
Путин возмутился призывам убивать детей сотрудников Росгвардии
  • РИА Новости

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» он выразил возмущение тем, что «кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их (детей сотрудников Росгвардии. — RT)».

«Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан?» — сказал на это Путин.

Он отметил, что это можно так «разбалансировать ситуацию в стране», что мало не покажется.

В сентябре 2019 года Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме из-за поста, который эксперты расценили как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. Он был приговорён к пяти годам колонии общего режима.

29 января Второй кассационный суд в Москве отклонил жалобу на приговор Синице.

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