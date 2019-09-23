Мосгорсуд 15 октября проверит законность приговора блогеру Синице
- © РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
По её словам, рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пресненского районного суда назначено на 10:00.
Ранее суд признал Синицу виновным в экстремизме.
Следствие трактовало один из постов Синицы в Twitter как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в пресечении несанкционированных акций в Москве.
В Росгвардии сочли справедливым приговор блогеру.