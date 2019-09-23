Мосгорсуд 15 октября проверит законность приговора блогеру Синице

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Мосгорсуд 15 октября проверит законность приговора блогеру Владиславу Синице, который был осуждён на пять лет колонии общего режима по обвинению в экстремизме.
Мосгорсуд 15 октября проверит законность приговора блогеру Синице
  • © РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда

Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

По её словам, рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пресненского районного суда назначено на 10:00.

Ранее суд признал Синицу виновным в экстремизме.

Следствие трактовало один из постов Синицы в Twitter как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в пресечении несанкционированных акций в Москве.

В Росгвардии сочли справедливым приговор блогеру.

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