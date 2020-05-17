Дальневосточная авиакомпания может приобрести 60 SSJ-100 и 16 МС-21

Новая дальневосточная авиакомпания должна будет купить до 2024 года до 60 самолётов SSJ-100 и 16 МС-21, сообщил российский вице-премьер Юрий Борисов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«До 2024 года эта компания должна приобрести до 60 самолётов Sukhoi Superjet 100 и 16 самолётов МС-21. Одновременно в этой компании будет отрабатываться новая, скажем так, эталонная модель организации сервиса и ремонта, для того чтобы не было больше нареканий, что российские самолёты уступают западным», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

15 января президент России Владимир Путин поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на перевозках на Дальний Восток.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько рассказал, что авиакомпания может быть создана на базе дочерней компании действующего перевозчика.