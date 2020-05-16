В МВД назвали сумму штрафа за отказ от тестирования на коронавирус

За отказ от тестирования при наличии подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 гражданину может быть выписан штраф в размере от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей.

Как сообщили ТАСС в МВД, к ответственности также могут привлечь человека, который не сообщил о месте своего пребывания после возвращения из-за границы.

«Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в Россию, месте регистрации и фактического пребывания», — отметили в ведомстве.

Кроме того, штрафные санкции применяются в случае, если человек не обратился за медицинской помощью на дому при появлении признаков болезни, а также уклоняется от обязательного лабораторного обследования на инфицирование коронавирусной инфекцией.

В МВД уточнили, что такие действия влекут административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП России («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия»).

Ранее стало известно, что в Свердловской области выписали более 1,2 тыс. штрафов за нарушение режима самоизоляции на общую сумму 4,6 млн рублей.