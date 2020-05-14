В Свердловской области вынесли более 1,2 тысячи штрафов за нарушение режима самоизоляции

В Свердловской области вынесли более 1,2 тыс. штрафов за нарушение режима самоизоляции на общую сумму 4,6 млн рублей.

Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Всего рассмотрено около 1,8 тыс. дел, связанных с нарушением повышенного режима готовности. По большинству вынесено решение об административном штрафе.

Также стало известно, что с 10 апреля по 13 мая полицейские и представители органов исполнительной власти Нижегородской области составили более 8,5 тыс. протоколов о нарушении режима повышенной готовности. Об этом информирует Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Проведено почти 80 тыс. профилактических бесед.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выявили 3910 нарушений самоизоляции за месяц.