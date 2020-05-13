В Подмосковье выявили 3910 нарушений самоизоляции за месяц

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Начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов сообщил, что сотрудники ведомства и полиции выявили 3910 случаев нарушения самоизоляции в Московской области за месяц.
В Подмосковье выявили 3910 нарушений самоизоляции за месяц
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

Как сообщает телеканал «360», больше всего нарушителей нашли в Реутове — 265, Химках — 227, Красногорске — 181, Одинцове — 137, Мытищах — 135, Сергиевом Посаде — 112, Солнечногорске — 110, Истре — 108, Коломенском — 102 и Ленинском городском округе — 96.

Кроме того, несоблюдение правил обнаружили в работе юридических лиц: за указанный период было выявлено 1515 нарушений запрета на торговлю и оказание услуг в условиях пандемии, из них больше всего в Солнечногорске — 117, Красногорске — 99, Подольске — 73, Волоколамске — 65. 

12 мая kp.ru сообщала, что в Крыму составили 164 протокола в отношении нарушителей режима самоизоляции за сутки.

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