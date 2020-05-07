Названа сумма штрафа для предприятий за отсутствие масок у сотрудников

Штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников предприятий могут быть оформлены как на самих сотрудников, так и на работодателей, при этом для юридических лиц штрафы кратно выше по сравнению с физическими. Об этом сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

По его словам, эти правонарушения регламентируются федеральным и московским Кодексами об административных правонарушениях.

«Для юридических лиц штрафы кратно выше, чем для физлиц: за первое нарушение — 100 тыс. рублей, повторное — до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — цитирует Данчикова ТАСС.

Ранее сообщалось, что московские власти начнут штрафовать за нарушения масочного режима на рабочих местах, сумма штрафа для граждан составит 4 тыс. рублей. С проверкой будут выходить Роспотребнадзор и контролирующие организации.

С 12 мая в столице будет введён масочный режим.