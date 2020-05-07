Названа сумма штрафа для предприятий за отсутствие масок у сотрудников

Короткая ссылка
Штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников предприятий могут быть оформлены как на самих сотрудников, так и на работодателей, при этом для юридических лиц штрафы кратно выше по сравнению с физическими. Об этом сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
Названа сумма штрафа для предприятий за отсутствие масок у сотрудников
  • РИА Новости

По его словам, эти правонарушения регламентируются федеральным и московским Кодексами об административных правонарушениях.

«Для юридических лиц штрафы кратно выше, чем для физлиц: за первое нарушение — 100 тыс. рублей, повторное — до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — цитирует Данчикова ТАСС.

Ранее сообщалось, что московские власти начнут штрафовать за нарушения масочного режима на рабочих местах, сумма штрафа для граждан составит 4 тыс. рублей. С проверкой будут выходить Роспотребнадзор и контролирующие организации.

С 12 мая в столице будет введён масочный режим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить