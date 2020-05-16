Власти Приморья заявили о резком скачке заболеваемости коронавирусом
- Reuters
«Резкий скачок заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Приморье. За последние сутки в Приморском крае выявлено ещё 87 заболевших коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
По словам главного санитарного врача региона Татьяны Детковской, значительный прирост числа инфицированных говорит «о недобросовестном соблюдении приморцами ограничительных режимов в майские праздники».
Ранее стало известно, что в Приморском крае провели более 80 тыс. проверок граждан, находящихся на карантине.