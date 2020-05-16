Власти Приморья заявили о резком скачке заболеваемости коронавирусом

Короткая ссылка
Резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлен в Приморском крае. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Власти Приморья заявили о резком скачке заболеваемости коронавирусом
  • Reuters

«Резкий скачок заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Приморье. За последние сутки в Приморском крае выявлено ещё 87 заболевших коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

По словам главного санитарного врача региона Татьяны Детковской, значительный прирост числа инфицированных говорит «о недобросовестном соблюдении приморцами ограничительных режимов в майские праздники».

Ранее стало известно, что в Приморском крае провели более 80 тыс. проверок граждан, находящихся на карантине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить