Власти Приморья заявили о резком скачке заболеваемости коронавирусом

Резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлен в Приморском крае. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Резкий скачок заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Приморье. За последние сутки в Приморском крае выявлено ещё 87 заболевших коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

По словам главного санитарного врача региона Татьяны Детковской, значительный прирост числа инфицированных говорит «о недобросовестном соблюдении приморцами ограничительных режимов в майские праздники».

Ранее стало известно, что в Приморском крае провели более 80 тыс. проверок граждан, находящихся на карантине.