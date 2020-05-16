В Петербурге произошёл пожар в жилом доме

В пятиэтажном доме на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга произошло возгорание.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«Среднеохтинский проспект, 48, пожар по №1, пятиэтажный жилой дом, на четвёртом этаже двухкомнатная отдельная квартира горит по всей площади», — говорится в заявлении.

Отмечается, что три человека, в том числе ребёнок, получили отравления и были госпитализированы.

Ранее стало известно, что в результате пожара в городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять человек.