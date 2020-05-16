В Петербурге произошёл пожар в жилом доме

Короткая ссылка
В пятиэтажном доме на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга произошло возгорание.
В Петербурге произошёл пожар в жилом доме
  • © 78.mchs.gov.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«Среднеохтинский проспект, 48, пожар по №1, пятиэтажный жилой дом, на четвёртом этаже двухкомнатная отдельная квартира горит по всей площади», — говорится в заявлении.

Отмечается, что три человека, в том числе ребёнок, получили отравления и были госпитализированы.

Ранее стало известно, что в результате пожара в городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить