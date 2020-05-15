Врач дал рекомендации по укреплению иммунитета

Лор-специалист, врач высшей категории Владимир Зайцев дал рекомендации по укреплению иммунитета.

«Чтобы человек был устойчив ко всем погодным проявлениям, нужен хороший, крепкий иммунитет. А для этого нужно заниматься физической культурой: бегать по улицам, заниматься в квартире. Хотя сейчас особо не побегаешь — режим самоизоляции», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Кроме того, считает Зайцев, важно соблюдать правильную профилактику и вовремя обращаться за медицинской помощью при заболевании.

По его словам, изначально должна быть культура отношения к своему организму».

«Здоровое питание, здоровый образ жизни, подвижность, хороший сон, а не засыпать у смартфона или ноутбука, вовремя обращаться за медицинской помощью», — перечислил он.

Ранее заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, врач-иммунолог Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как режим самоизоляции влияет на здоровье.