Все партии аппаратов ИВЛ уральского завода проверили после пожаров

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что АО «Уральский приборостроительный завод» проверил все партии аппаратов для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

«В тот же день, как произошла трагедия в Москве, на этом предприятии была создана — немедленно, в ночь — комиссия. В течение всего этого времени все партии были проверены, чтобы исключить какие-либо возможные проблемы», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Росздравнадзор приостановил использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года. По данным ведомства, эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая, погибли в общей сложности шесть пациентов.

Следственный комитет занимается расследованием инцидентов с аппаратами ИВЛ.