Все партии аппаратов ИВЛ уральского завода проверили после пожаров

Короткая ссылка
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что АО «Уральский приборостроительный завод» проверил все партии аппаратов для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
Все партии аппаратов ИВЛ уральского завода проверили после пожаров
  • РИА Новости

«В тот же день, как произошла трагедия в Москве, на этом предприятии была создана — немедленно, в ночь — комиссия. В течение всего этого времени все партии были проверены, чтобы исключить какие-либо возможные проблемы», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Росздравнадзор приостановил использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года. По данным ведомства, эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая, погибли в общей сложности шесть пациентов.

Следственный комитет занимается расследованием инцидентов с аппаратами ИВЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить