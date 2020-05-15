Директор НМИЦ онкологии имени Петрова рассказал о работе по борьбе с COVID-19

Директор НМИЦ онкологии им. Петрова Минздрава России Алексей Беляев рассказал о работе по борьбе с COVID-19.

«Ситуация у нас сложная, как во всём мире и во всей стране. Петербург ещё не дошёл до пика заболеваемости, и мы это ощущаем. Но постепенно мы приобретаем опыт работы в таких условиях», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил Беляев, при поступлении пациентов центр сам проводит тестирование на коронавирус.

«Мы также проводим тестирование и во время нахождения пациентов в стационаре. А со вчерашнего дня всем начали делать компьютерную томографию лёгких при поступлении в стационар», — сообщил он.

Кроме того, Беляев сказал, что медучреждение держит свободные койки, чтобы иметь возможность манёвра. Приток больных, по его словам, тоже сократился.

Ранее НТВ сообщал, что в московской Городской больнице имени С.И. Спасокукоцкого рассказали о работе по борьбе с COVID-19.