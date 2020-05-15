В Башкирии намерены ввести запрет на продажу энергетиков детям

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Депутаты Курултая Башкирии заявили о намерении ввести в регионе запрет на продажу энергетиков детям.
В Башкирии намерены ввести запрет на продажу энергетиков детям
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

По словам спикера Константина Толкачёва, законопроект направлен на защиту здоровья подрастающего поколения.

«Кроме того, у детей возникает депрессия, формируется зависимость, нередко обостряются протекавшие до этого латентно психические заболевания. Ограничение в отношении продажи безалкогольных тонизирующих напитков существуют уже более чем в 40 субъектах Российской Федерации — от западных регионов до Камчатского края», — отметил он.

Инициатива предполагает полный запрет на продажу таких напитков несовершеннолетним.

Кроме того, его распространение будет ограничено в образовательных, детских и медицинских учреждениях, а также в спортивных и оздоровительных сооружениях.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв в беседе с ФАН заявил, что планирует добиться усиления контроля за продажей безалкогольных энергетических напитков детям.

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