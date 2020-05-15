В Госдуме прокомментировали идею ввести новое пособие для граждан из-за пандемии

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов прокомментировал предложение Национального родительского комитета ввести в России специальное пособие на покупку средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания пандемии коронавируса.

В беседе с ФАН он выразил мнение, что здравое зерно в такой идее есть.

«Такие меры можно принять в отношении определённых социальных групп — пенсионеров, сирот, инвалидов. О всех остальных должен думать и обеспечить средствами индивидуальной защиты работодатель в рамках мероприятий по охране труда», — сказал Вострецов.

По его мнению, вопрос нужно урегулировать. Он пообещал в ближайшее время разработать это в виде законодательной инициативы, поскольку подобные эпидемии могут повторяться.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила обращение в правительство России с предложением ввести пособие на покупку масок и перчаток до окончания пандемии коронавируса.

Подробнее — в материале RT.

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал введение масочного режима в некоторых российских регионах.