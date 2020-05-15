В Госдуме прокомментировали идею ввести новое пособие для граждан из-за пандемии
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В беседе с ФАН он выразил мнение, что здравое зерно в такой идее есть.
«Такие меры можно принять в отношении определённых социальных групп — пенсионеров, сирот, инвалидов. О всех остальных должен думать и обеспечить средствами индивидуальной защиты работодатель в рамках мероприятий по охране труда», — сказал Вострецов.
По его мнению, вопрос нужно урегулировать. Он пообещал в ближайшее время разработать это в виде законодательной инициативы, поскольку подобные эпидемии могут повторяться.
Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила обращение в правительство России с предложением ввести пособие на покупку масок и перчаток до окончания пандемии коронавируса.
Подробнее — в материале RT.
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал введение масочного режима в некоторых российских регионах.