В Ростовской области оценили необходимость надевать маски
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.
По его словам, человек, который находится в лесу один, может быть без маски.
«Однако на улице избежать встреч с людьми не получится. Поэтому на улице надо надевать маску. Она защитит здорового человека от заражения, у заболевшего будет снижен риск распространения инфекции», — подчеркнул Ковалёв.
Он добавил, что для защиты лица также можно использовать пластиковый экран.
Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.