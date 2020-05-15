В Ростовской области оценили необходимость надевать маски

Короткая ссылка
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв заявил о необходимости надевать маски на улице.
В Ростовской области оценили необходимость надевать маски
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

По его словам, человек, который находится в лесу один, может быть без маски.

«Однако на улице избежать встреч с людьми не получится. Поэтому на улице надо надевать маску. Она защитит здорового человека от заражения, у заболевшего будет снижен риск распространения инфекции», — подчеркнул Ковалёв.

Он добавил, что для защиты лица также можно использовать пластиковый экран.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить