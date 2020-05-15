В Ростовской области оценили необходимость надевать маски

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв заявил о необходимости надевать маски на улице.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

По его словам, человек, который находится в лесу один, может быть без маски.

«Однако на улице избежать встреч с людьми не получится. Поэтому на улице надо надевать маску. Она защитит здорового человека от заражения, у заболевшего будет снижен риск распространения инфекции», — подчеркнул Ковалёв.

Он добавил, что для защиты лица также можно использовать пластиковый экран.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.