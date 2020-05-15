Эксперт прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
Эксперт прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса
  • Reuters

«Мы не только лето, а всю оставшуюся жизнь проведём с коронавирусом. Вопрос в другом: как мы с ним будем бороться?» — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, нормальная жизнь будет только после начала массовой вакцинации.

Как отметил эксперт, на изготовление вакцин выделяется очень много средств и в каждой стране действует национальный календарь прививок.

«Иначе бы у нас смертность была многократно выше. Два основных достижения медицины — это антисептики и вакцины, которые спасли миллиарды жизней. То же самое и с коронавирусной инфекцией», — добавил он.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.

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