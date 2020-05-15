Житель Томска рассказал о лечении от коронавируса

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Житель Томска, 69-летний инженер института СО РАН Олег рассказал о лечении от коронавируса в инфекционном отделении городской больницы №3.
Житель Томска рассказал о лечении от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает портал vtomske.ru.

«Когда привезли меня в больницу, взяли анализ, COVID-19 не нашли. Кашля или одышки не было, только температура. Сделали ещё сразу рентген, но он ничего не показал: лёгкие были чистые. А когда уже привезли на компьютерную томографию — нашли пневмонию. Начали лечить, и повторный анализ уже показал коронавирус», — пояснил он.

Пациент добавил, что после подтверждения SARS-CoV-2 его перевели в трёхместную палату, где вместе с ним находились двое заболевших с подтверждённым диагнозом.

Завотделением №2 инфекционного отделения горбольницы №3 Виктор Якимов в свою очередь отметил, что в качестве лечения больному назначили антибактериальную и противовоспалительную терапии, противовирусные препараты.

Ранее академик РАН, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Феликс Ершов беседе с Nation News оценил опасность путешествий после завершения пандемии коронавируса. 

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