Житель Томска рассказал о лечении от коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает портал vtomske.ru.
«Когда привезли меня в больницу, взяли анализ, COVID-19 не нашли. Кашля или одышки не было, только температура. Сделали ещё сразу рентген, но он ничего не показал: лёгкие были чистые. А когда уже привезли на компьютерную томографию — нашли пневмонию. Начали лечить, и повторный анализ уже показал коронавирус», — пояснил он.
Пациент добавил, что после подтверждения SARS-CoV-2 его перевели в трёхместную палату, где вместе с ним находились двое заболевших с подтверждённым диагнозом.
Завотделением №2 инфекционного отделения горбольницы №3 Виктор Якимов в свою очередь отметил, что в качестве лечения больному назначили антибактериальную и противовоспалительную терапии, противовирусные препараты.
Ранее академик РАН, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Феликс Ершов беседе с Nation News оценил опасность путешествий после завершения пандемии коронавируса.