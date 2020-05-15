В Самарской области рассказали о федеральных выплатах медработникам

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Врио главы Минздрава Самарской области Сергей Вдовенко прокомментировал начисление федеральных выплат врачам и младшему медперсоналу.
В Самарской области рассказали о федеральных выплатах медработникам
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Мы досрочно справились с этой задачей. Все наши сотрудники, которые имеют право на получение этих выплат, их получили. По двум постановлениям, которые сейчас действуют: по одному получили 2057 человек, по другому — 1893 человека, суммарно — около 75 млн (рублей. — RT) получили в виде доплат за апрель», отметил он беседе с sova.info.

Врио министра здравоохранения также подчеркнул, что выплаты были проведены и доведены до медработников до 15 мая.

13 мая президент России Владимир Путин раскритиковал задержки с выплатой надбавок медицинским работникам, отметив, что работа «закипела» только после критики.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News оценил важность труда медсестёр и другого среднего медперсонала.

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