Россияне подали более 5 млн заявок на получение выплат на детей

Российские граждане к настоящему времени подали 5,3 млн заявлений на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет.

Об этом в ходе совещания правительства сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«По состоянию на два часа назад было подано уже порядка 5 млн заявлений на 7 млн детей. И 15 минут назад уже, готовясь к соответствующему заседанию, я ещё раз посмотрел: уже 5,3 млн заявлений на 7,5 млн детей подано», — цитирует Интерфакс Григоренко.

Вице-премьер отметил, что выплаты на детей — «это очень востребованная мера».

11 мая российский президент Владимир Путин поручил с 1 июня произвести выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье с трёх до 15 лет включительно.

В работе сервиса госуслуг, запущенного для приёма заявок на получение таких пособий, произошли временные сбои из-за рекордного числа поступивших обращений.