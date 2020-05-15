Россияне подали более 5 млн заявок на получение выплат на детей

Короткая ссылка
Российские граждане к настоящему времени подали 5,3 млн заявлений на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет.
Россияне подали более 5 млн заявок на получение выплат на детей
  • Pixabay

Об этом в ходе совещания правительства сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«По состоянию на два часа назад было подано уже порядка 5 млн заявлений на 7 млн детей. И 15 минут назад уже, готовясь к соответствующему заседанию, я ещё раз посмотрел: уже 5,3 млн заявлений на 7,5 млн детей подано», — цитирует Интерфакс Григоренко.

Вице-премьер отметил, что выплаты на детей — «это очень востребованная мера».

11 мая российский президент Владимир Путин поручил с 1 июня произвести выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье с трёх до 15 лет включительно.

В работе сервиса госуслуг, запущенного для приёма заявок на получение таких пособий, произошли временные сбои из-за рекордного числа поступивших обращений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить