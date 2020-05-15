В Петербурге определили порядок тестирования на коронавирус

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга определил порядок проведения тестирования граждан на коронавирус.

Как передаёт «Петербургский дневник», в новом распоряжении комитета определён порядок лабораторной диагностики и перечень организаций, осуществляющих тестирование.

Отмечается, что к приоритетам первого уровня относятся лица, прибывшие из-за рубежа, с наличием симптомов инфекционного заболевания; лица, непосредственно контактировавшие с больным COVID-19; лица с установленным диагнозом «внебольничная пневмония»; медицинские работники, имеющие риск инфицирования, а также находящиеся в интернатах и пансионатах.

К приоритетам второго уровня относятся лица старше 65 лет при появлении у них респираторных симптомов и медработники.

Приоритет третьего уровня — у организованных коллективов детей при возникновении трёх и более случаев заболевания.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.