Задержанная в Испании россиянка Красилова вернулась в Москву
- Reuters
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Об этом информирует пресс-служба Россельхознадзора.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о возвращении в Москву сотрудницы подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИКР» Олеси Красиловой, которая была задержана в феврале этого года в Испании», — заявили в ведомстве.
В Россельхознадзоре заявили, что решение об освобождении Красиловой было принято после активной юридической поддержки, оказываемой россиянке адвокатом Олегом Губаревым.
Также в ведомстве выразили благодарность МИД России и российским дипломатам за оказанное содействие в возвращении Красиловой в Россию.
Ранее сообщалось, что 14 февраля россиянку задержали в испанском аэропорту, когда она возвращалась из командировки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя задержание Красиловой, заявила, что российская сторона продолжит добиваться скорейшего освобождения россиянки.