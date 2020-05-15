Задержанная в Испании россиянка Красилова вернулась в Москву

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Сотрудница Всероссийского центра карантина растений Олеся Красилова, которую в феврале задержали в Испании, освобождена и вернулась в Москву.
Задержанная в Испании россиянка Красилова вернулась в Москву
  • Reuters
  • © Facebook / olesya.krasilova

Об этом информирует пресс-служба Россельхознадзора.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о возвращении в Москву сотрудницы подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИКР» Олеси Красиловой, которая была задержана в феврале этого года в Испании», — заявили в ведомстве.

В Россельхознадзоре заявили, что решение об освобождении Красиловой было принято после активной юридической поддержки, оказываемой россиянке адвокатом Олегом Губаревым.

Также в ведомстве выразили благодарность МИД России и российским дипломатам за оказанное содействие в возвращении Красиловой в Россию.

Ранее сообщалось, что 14 февраля россиянку задержали в испанском аэропорту, когда она возвращалась из командировки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя задержание Красиловой, заявила, что российская сторона продолжит добиваться скорейшего освобождения россиянки.

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