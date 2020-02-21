Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США. Об этом RT сообщил вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

По его словам, в комитет обратилась мать задержанной.

Ионов рассказал, что 10 февраля женщина поехала в командировку в Испанию, на обратном пути 14 февраля её задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе по обвинению в передаче биометрии третьим лицам. Как выяснилось, россиянка находится в международном розыске по запросу США.

Красиловой грозит экстрадиция в Соединённые Штаты и наказание вплоть до пожизненного. В настоящее время она находится в СИЗО.

Мать россиянки сообщила, что та работала клерком в посольстве США: снимала отпечатки пальцев в международном отделе. После его закрытия устроилась во Всероссийский центр карантина растений.

Ранее во Франции назвали условие для экстрадиции Александра Винника, который был арестован в Греции в 2017 году по запросу США.