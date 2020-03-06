Захарова прокомментировала задержание российской переводчицы в Испании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание российской переводчицы Олеси Красиловой на территории Испании.

«Задержание Красиловой — ещё один пример охоты на российских граждан, которую США развязали по всему миру. Надеемся, что испанские власти займут принципиальную и правовую позицию в этом деле, которое будет иметь прямые последствия для наших двусторонних связей», — сказала она.

По её словам, российская сторона продолжит добиваться скорейшего освобождения Красиловой. В связи с этим в Мадрид для организации адвокатской защиты обвиняемой была отправлена делегация Россельхознадзора. К настоящему моменту девушка уже обеспечена юридической защитой.

«Командирован сотрудник консульского отдела посольства, который посетил Красилову в тюрьме Тенерифе-2», — добавила Захарова.

О задержании Красиловой стало известно 21 февраля. В МИД России сообщили, что женщина работала в подведомственной Россельхознадзору организации и находилась в Испании в составе официальной делегации.

Подробности — в материале RT.