Врио главы ЕАО и мэр Биробиджана ушли на самоизоляцию

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Врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, мэр Биробиджана Александр Головатый и другие участники регионального оперштаба ушли на самоизоляцию в связи с заболеванием коронавируса одного из представителей штаба.
Врио главы ЕАО и мэр Биробиджана ушли на самоизоляцию
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперштаб ЕАО.

«В связи тем, что накануне он принимал участие в очередном заседании оперштаба, вчера все участники заседания ушли на самоизоляцию. Они прошли тест и обследования», — заявили в оперштабе.

Отмечается, что часть членов оперштаба по эпидемиологическим показаниям 15 мая приступили к работе.

При этом 11 членов штаба, по постановлению главного санитарного врача региона, остались на самоизоляции дома, несмотря на то, что сдали отрицательный тест на коронавирус.

«В их числе врио главы региона Ростислав Гольдштейн и мэр областного центра Александр Головатый», — заявили в штабе.

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