Симоньян высказалась о здравоохранении в России и США

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Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сравнила российскую и американскую системы здравоохранения на примере ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Симоньян высказалась о здравоохранении в России и США
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Как она указала в эфире телеканала «Россия 1», в США в сложившейся ситуации происходят весьма неоднозначные вещи.

«Вот американская медсестра на 30-й неделе беременности, то есть ровно тогда, когда у нас выходят в декрет, лечила больных пациентов с коронавирусом, естественно, заболела сама коронавирусом. Болела дома, поскольку никому не рекомендуется обращаться к врачам, а рекомендуется остаться дома, пока ты совсем уже не начинаешь умирать», — рассказала она.

По её словам, в России иной подход, людям в подобных ситуациях рекомендуют сразу обращаться в больницу и вызывать скорую помощь.

«В Америке, действительно, это надо признать, наверное, лучшая в мире, в Америке и Германии, медицина для обеспеченных людей. По качеству, по уровню она блистательна. Массовой медицины, как у нас с советских времён, слава Богу, осталось, её просто нет», — добавила она.

Отдельно Симоньян указала, что в России тоже есть проблемы в здравоохранении: бывают очереди в поликлиниках, случается, что приходится ждать скорую, а иногда и «санитарка может нахамить», но во многих аспектах в России даже лучше, чем в других странах.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что к настоящему моменту в мире зафиксировано более 4,258 млн случаев коронавируса.

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