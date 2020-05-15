В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
- Reuters
Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 4,258 млн случаев коронавируса.
Число жертв COVID-19 при этом уже превысило 294 тыс.
Уточняется, что американский регион обогнал европейский по числу заболевших коронавирусом, достигнув отметки в более чем 1,819 млн случаев COVID-19.
Ранее в ВОЗ назвали Америку центром пандемии коронавируса.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.