Собянин ответил на вопрос о ношении масок и перчаток на улице
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Он заявил, что «на этой стадии пока каких-то обязательных предписаний нет».
«Но, с другой стороны, если вы едете на работу и в метро находитесь в маске и перчатках, то вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись если не в перчатках, то в маске», — отметил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в Москве всего выявлено 130 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, но реальное число инфицированных больше.