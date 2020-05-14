Собянин ответил на вопрос о ношении масок и перчаток на улице

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о том, обязательно ли в столице носить маски и перчатки на улице, заявил, что в настоящее время обязательных предписаний нет.
Собянин ответил на вопрос о ношении масок и перчаток на улице
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Он заявил, что «на этой стадии пока каких-то обязательных предписаний нет».

«Но, с другой стороны, если вы едете на работу и в метро находитесь в маске и перчатках, то вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись если не в перчатках, то в маске», — отметил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в Москве всего выявлено 130 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, но реальное число инфицированных больше

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