Собянин прокомментировал возможность смягчения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность смягчения ограничений в столице.

Он отметил, что «нужно неделю-другую пожить в таком режиме».

«Посмотреть, что будет происходить, как майские праздники нам аукнутся, как скажутся те меры открытия производств, промышленности, строительства на ситуацию. В первую очередь, наверное, на следующей неделе в любом случае мы попытаемся открыть МФЦ», — заявил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в Москве всего выявлено 130 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, но реальное число инфицированных больше.