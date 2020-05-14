Собянин прокомментировал возможность смягчения ограничений в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность смягчения ограничений в столице.
Собянин прокомментировал возможность смягчения ограничений в Москве
  • РИА Новости

Он отметил, что «нужно неделю-другую пожить в таком режиме».

«Посмотреть, что будет происходить, как майские праздники нам аукнутся, как скажутся те меры открытия производств, промышленности, строительства на ситуацию. В первую очередь, наверное, на следующей неделе в любом случае мы попытаемся открыть МФЦ», — заявил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в Москве всего выявлено 130 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, но реальное число инфицированных больше

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