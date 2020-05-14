В Совфеде оценили ситуацию с переносом сроков ЕГЭ

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова оценила ситуацию с переносом сроков Единого государственного экзамена.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Педагогами и родителями приветствуется отмена основного экзамена для девятых классов, и принято решение, что ЕГЭ будут сдавать только те ученики, которые планируют поступление в высшее учебное заведение», — заявила она на онлайн-конференции медиагруппы «Патриот».

По словам Гумеровой, она получила большое количество обращений, что дети, педагоги и родители не хотят затягивать сдачу ЕГЭ на поздний срок, и в этом вопросе имеет место момент эмоционального выгорания и усталости.

Как отметила сенатор, приоритетом при выборе решения должно стать здоровье детей.

«Инициативы о дистанционном проведении ЕГЭ официально не было. Эта идея иногда звучит от коллег-законодателей, но сегодня правовой и технической возможности для этого нет. Более того, с представителями Роспотребнадзора мы изучали ситуацию и выяснили, что техническое состояние наших школ в случае проведения санобработки и других необходимых мер позволяет провести ЕГЭ», — добавила она.

Ранее директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина в беседе с kp.ru прокомментировала отмену ОГЭ для девятиклассников.