В комитете по образованию Петербурга прокомментировали ситуацию с ЕГЭ

Начальник отдела общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская прокомментировала ситуацию с Единым государственным экзаменом (ЕГЭ).

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«В июне мы будем отпускать учителей в отпуск, и это произойдёт в любом случае, а дальше всё зависит от того, как выстроится ситуация с ЕГЭ. При согласовании этих вопросов мы будем говорить с учителями», — заявила она в рамках онлайн-конференции медиагруппы «Патриот».

По её словам, учителя могут уйти в отпуск раньше и выйти на работу в августе, чтобы провести подготовку к государственной итоговой аттестации.

«Пока у нас есть озвученная позиция — это возможность получить детям аттестат по тем отметкам, по которым они учились в течение года. Вот это решение принято, и, на наш взгляд, оно правильное», — отметила Грубская.

Что касается дистанционного обучения, то эксперт оценивает этот опыт положительно.

Ранее директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина в беседе с kp.ru прокомментировала отмену ОГЭ для девятиклассников.