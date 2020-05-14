Эксперт оценил ситуацию с ЕГЭ

Короткая ссылка
Начальник отдела общего и дополнительного образования Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Максим Винокуров оценил ситуацию с Единым государственным экзаменом.
Эксперт оценил ситуацию с ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«То, что будет перенос, — достаточно ожидаемая история. Для поступления в вузы понадобятся результаты ЕГЭ, поэтому мы сейчас ведём работу с родителями насчёт того, что ЕГЭ всё равно придётся сдавать», — сказал Винокуров на онлайн-конференции медиагруппы «Патриот».

Он также отметил, что длительный период дистанционного обучения требует проведения очных консультаций для 11-классников. По его словам, такая возможность будет предоставлена в Ленобласти.

Как добавил Винокуров, сложилось понимание, что дистанционное образование не может заменить школу, особенно в момент подготовки к ЕГЭ, поэтому принят вариант с организацией очных консультаций.

Ранее директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина в беседе с kp.ru прокомментировала отмену ОГЭ для девятиклассников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить