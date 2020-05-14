Эксперт оценил ситуацию с ЕГЭ

Начальник отдела общего и дополнительного образования Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Максим Винокуров оценил ситуацию с Единым государственным экзаменом.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«То, что будет перенос, — достаточно ожидаемая история. Для поступления в вузы понадобятся результаты ЕГЭ, поэтому мы сейчас ведём работу с родителями насчёт того, что ЕГЭ всё равно придётся сдавать», — сказал Винокуров на онлайн-конференции медиагруппы «Патриот».

Он также отметил, что длительный период дистанционного обучения требует проведения очных консультаций для 11-классников. По его словам, такая возможность будет предоставлена в Ленобласти.

Как добавил Винокуров, сложилось понимание, что дистанционное образование не может заменить школу, особенно в момент подготовки к ЕГЭ, поэтому принят вариант с организацией очных консультаций.

Ранее директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина в беседе с kp.ru прокомментировала отмену ОГЭ для девятиклассников.