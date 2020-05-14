Собянин объяснил, почему в Москве не открываются парикмахерские

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что парикмахерские и салоны красоты в столице не открываются из-за опасности дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
Собянин объяснил, почему в Москве не открываются парикмахерские
  • Pixabay

«Роспотребнадзором изданы специальные требования к переходу к этапам разрешения такого рода заведений. Ситуация в городе должна соответствовать целому ряду требований Роспотребнадзора. И Москва пока не соответствует тем требованиям... Пока мы такое решение не принимаем, но, как появится возможность, мы это... сделаем», — сказал Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что в столице установили автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19, что позволит начать с 15 мая массовое бесплатное тестирование.

Также он рассказал о нагрузке на коронавирусные стационары.

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