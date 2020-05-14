Эксперт оценил роль родителей в подготовке детей к ЕГЭ

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Председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).
Эксперт оценил роль родителей в подготовке детей к ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

На онлайн-конференции для медиагруппы «Патриот» он отметил, что должна быть замотивированность ученика на предстоящую учёбу в вузе, о чём родителям обязательно нужно помнить.

«Программный материал пройдёт, школьники в тонусе. Важно, чтобы они не выгорели до экзамена. Чтобы педагоги находились в тонусе для того, чтобы школьники в оптимальной форме были для сдачи ЕГЭ», — добавил Тхостов.

Ранее доктор психологических наук декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как поддержать детей во время карантина.

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