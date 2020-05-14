Краснов провёл совещание по вопросам организации прокурорского надзора в условиях пандемии
- РИА Новости
В совещании приняли участие руководители прокуратур из Уральского и Приволжского федеральных округов, а также заместители генерального прокурора, главы ряда подразделений Генпрокуратуры.
Как отметил Краснов, органы прокуратуры должны максимально оперативно реагировать на обращения граждан, в том числе предпринимателей и медработников, о нарушении их трудовых и других социальных прав.
По словам генпрокурора, при обеспечении безусловного соблюдения прав и свобод граждан нужно действовать на опережение, взаимодействуя с правоохранительными, контролирующими органами.
Краснов поручил сосредоточить особое внимание на надзоре за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, на защите прав граждан, на обеспечении законных интересов малого и среднего бизнеса, на надлежащей проверке соблюдения прав учащихся, на продолжении работы по пресечению распространения недостоверных сведений о ситуации с COVID-19.
Генпрокурор подчеркнул, что список поручений не исчерпывающий.
«Необходимо отслеживать ситуацию, которая меняется каждый день, обеспечивая эффективное и бесперебойное функционирование органов прокуратуры», — сказал он.
Ранее Краснов поручил прокурорам вести надзор за обеспечением в регионах выплат врачам и работникам скорой помощи, ведущим борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.