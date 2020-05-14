Краснов провёл совещание по вопросам организации прокурорского надзора в условиях пандемии

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл оперативное совещание в формате видеоконференции, посвящённое вопросам организации работы и прокурорского надзора, в том числе в условиях пандемии коронавируса.
Краснов провёл совещание по вопросам организации прокурорского надзора в условиях пандемии
  • РИА Новости

В совещании приняли участие руководители прокуратур из Уральского и Приволжского федеральных округов, а также заместители генерального прокурора, главы ряда подразделений Генпрокуратуры.

Как отметил Краснов, органы прокуратуры должны максимально оперативно реагировать на обращения граждан, в том числе предпринимателей и медработников, о нарушении их трудовых и других социальных прав.

По словам генпрокурора, при обеспечении безусловного соблюдения прав и свобод граждан нужно действовать на опережение, взаимодействуя с правоохранительными, контролирующими органами.

Краснов поручил сосредоточить особое внимание на надзоре за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, на защите прав граждан, на обеспечении законных интересов малого и среднего бизнеса, на надлежащей проверке соблюдения прав учащихся, на продолжении работы по пресечению распространения недостоверных сведений о ситуации с COVID-19.

Генпрокурор подчеркнул, что список поручений не исчерпывающий.

«Необходимо отслеживать ситуацию, которая меняется каждый день, обеспечивая эффективное и бесперебойное функционирование органов прокуратуры», — сказал он.

Ранее Краснов поручил прокурорам вести надзор за обеспечением в регионах выплат врачам и работникам скорой помощи, ведущим борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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