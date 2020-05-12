Прокурорам поручили вести надзор за обеспечением выплат врачам
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
«Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи», — указали в ведомстве.
Вместе с этим Краснов поручил незамедлительно реагировать в случае нарушений прав медработников.
Ранее президент России Владимир Путин поручил осуществить апрельские выплаты медработникам до 15 мая.