Прокурорам поручили вести надзор за обеспечением выплат врачам

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам вести надзор за обеспечением в регионах выплат врачам и работникам скорой помощи, ведущим борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Прокурорам поручили вести надзор за обеспечением выплат врачам
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи», — указали в ведомстве.

Вместе с этим Краснов поручил незамедлительно реагировать в случае нарушений прав медработников.

Ранее президент России Владимир Путин поручил осуществить апрельские выплаты медработникам до 15 мая.

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