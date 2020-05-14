Переболевший COVID-19 может оставаться бессимптомным носителем

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Человек, перенёсший коронавирусную инфекцию, некоторое время может оставаться бессимптомным носителем вируса.
Переболевший COVID-19 может оставаться бессимптомным носителем
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что исследование, проведённое китайскими учёными, показало, что коронавирус может сохраняться в организме как минимум 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов болезни.

Уточняется, что вероятность того, что пациент на этом постсимптомном этапе инфицирует других, невелика, особенно при соблюдении всех санитарно-гигиенических правил.

Ранее в ФМБА рассказали о новом клиническом проявлении коронавируса.

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