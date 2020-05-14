Переболевший COVID-19 может оставаться бессимптомным носителем

Человек, перенёсший коронавирусную инфекцию, некоторое время может оставаться бессимптомным носителем вируса.

Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что исследование, проведённое китайскими учёными, показало, что коронавирус может сохраняться в организме как минимум 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов болезни.

Уточняется, что вероятность того, что пациент на этом постсимптомном этапе инфицирует других, невелика, особенно при соблюдении всех санитарно-гигиенических правил.

Ранее в ФМБА рассказали о новом клиническом проявлении коронавируса.