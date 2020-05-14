Предприятия Нижегородской области выпускают более 450 тысяч масок в сутки

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Предприятия Нижегородской области выпускают более 450 тыс. медицинских масок в сутки, рассказали в региональном Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства.
Предприятия Нижегородской области выпускают более 450 тысяч масок в сутки
  • © Пресс-служба Минпромторга

Об этом сообщает РИА «Время Н».

По данным на 14 мая, 40 различных организаций лёгкой промышленности перепрофилированы для выпуска масок и других средств индивидуальной защиты.

Также налажен выпуск 80 литров дезинфицирующих средств в сутки и аппаратов по обеззараживанию воздуха.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.

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