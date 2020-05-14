Призывников Москвы и Подмосковья протестируют на коронавирус

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Всех призывников Москвы и Подмосковья протестируют на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Призывников Москвы и Подмосковья протестируют на коронавирус
  • РИА Новости

«У призывников тестирование будет проходить в отдельных помещениях, расположенных на территории сборных пунктов. Сама процедура займёт 15 минут», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.

Отмечается, что, как только у призывника подтвердится отрицательный результат, он сможет приступить к прохождению медицинской комиссии.

Сообщается, что во все военкоматы Москвы и Московской области поступили медицинские маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний. 

Ранее сообщалось, что военнослужащие подразделения РХБЗ ЗВО провели специальную обработку на сборном пункте Москвы.

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