Военнослужащие провели дезинфекцию на сборном пункте Москвы

Военнослужащие подразделения РХБЗ ЗВО провели специальную обработку на сборном пункте Москвы.

Как передаёт телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, военнослужащие провели дезинфекцию контрольно-пропускного пункта, всех лестниц, перил, комнат отдыха для призывников, столовой, а также прилегающей к военкомату территории.

Всего было обработано свыше 10 тыс. кв. м поверхности.

Отмечается, что во все военкоматы города Москвы поступили защитные медицинские маски, средства дезинфекции, бесконтактные термометры и специальные тесты на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий весеннего призыва граждан на военную службу.

В ведомстве напомнили, что начало работы приёмных комиссий военных комиссариатов запланировано на 12 мая.