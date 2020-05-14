Во ФГУП ФСИН России прокомментировали цены в тюремных магазинах

ФГУП ФСИН РФ «Калужское», осуществляющее торговлю в СИЗО ряда регионов, в том числе Москвы, не может конкурировать с торговыми сетями. Об этом заявил руководитель департамента ФГУП Александр Баранов в ходе видеоконференции, организованной членом Совета по правам человека (СПЧ) Андреем Бабушкиным.

«Мы проводим работу с поставщиками и цены снижаем. Но конкурировать с «Пятёрочкой», «Магнитом», «Ашаном» не очень просто — они работают с производителями, а мы — с оптовиками и дистрибьюторами», — объяснил Баранов.

Он не согласился с правозащитниками, утверждавшими, что цены в тюремных магазинах в разы выше, чем в интернет-магазинах.

«Мы стараемся держать среднерыночные цены», — заверил он.

Председатель комиссии СПЧ по реформе пенитенциарной системы и содействию ОНК Андрей Бабушкин указал, что до начала эпидемии коронавируса каждая третья жалоба из мест лишения свободы касалась работы тюремных магазинов.

В связи с введением карантинных мер передачи и посылки для заключённых отменены, поэтому единственным источником получения дополнительного питания, сигарет и предметов первой необходимости стали тюремные магазины, напомнил он.