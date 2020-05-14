Более 6 млн тестов на коронавирус проведено в России

На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, в России проведено более 6,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Отмечается, что за последние сутки проведено 205,5 тыс. тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 мая остаются 259 198 человек.

Ранее аллерголог-иммунолог профессор Владимир Прокопенко рассказал, как формируется иммунитет против COVID-19.

Также главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов сообщил, что переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.