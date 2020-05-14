Более 6 млн тестов на коронавирус проведено в России
- РИА Новости
Отмечается, что за последние сутки проведено 205,5 тыс. тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 мая остаются 259 198 человек.
Ранее аллерголог-иммунолог профессор Владимир Прокопенко рассказал, как формируется иммунитет против COVID-19.
Также главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов сообщил, что переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.