В России число выздоровевших после коронавируса превысило 53 тысячи
За сутки в России после коронавируса выздоровели 5527 человек, всего выписаны 53 530, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
- АГН «Москва»
Накануне за сутки после коронавируса выздоровел 4491 человек.
Ранее в московской Городской больнице имени С.И. Спасокукоцкого рассказали о работе по борьбе с COVID-19.
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