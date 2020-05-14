В России число выздоровевших после коронавируса превысило 53 тысячи

За сутки в России после коронавируса выздоровели 5527 человек, всего выписаны 53 530, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

АГН «Москва»

Накануне за сутки после коронавируса выздоровел 4491 человек. Ранее в московской Городской больнице имени С.И. Спасокукоцкого рассказали о работе по борьбе с COVID-19.