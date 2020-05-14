Учёный не исключил «военного» сценария вакцинации от коронавируса
- АГН «Москва»
«В этом случае начнут прививать не всё население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжёлого течения болезни», — сказал Колесников в интервью «Парламентской газете».
Академик отметил, что данный сценарий не является традиционным. Однако в случае его применения вакцинацию населения смогут начать уже осенью или в преддверии зимы.
Он также не исключил, что вакцина от коронавируса может попасть в национальный календарь прививок, когда прививаются 100% населения.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления первых вакцин от коронавирусной инфекции. По его словам, первые препараты для вакцинации могут появиться в конце июля.