Учёный не исключил «военного» сценария вакцинации от коронавируса

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Академик РАН Сергей Колесников не исключил, что в России может быть задействован «военный путь» при вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Учёный не исключил «военного» сценария вакцинации от коронавируса
  • АГН «Москва»

«В этом случае начнут прививать не всё население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжёлого течения болезни», — сказал Колесников в интервью «Парламентской газете».

Академик отметил, что данный сценарий не является традиционным. Однако в случае его применения вакцинацию населения смогут начать уже осенью или в преддверии зимы.

Он также не исключил, что вакцина от коронавируса может попасть в национальный календарь прививок, когда прививаются 100% населения.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления первых вакцин от коронавирусной инфекции. По его словам, первые препараты для вакцинации могут появиться в конце июля.

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