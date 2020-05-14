Главврач больницы в Курске уволился из-за ситуации с коронавирусом

Главный врач Курской больницы скорой медицинской помощи Андрей Мильцын, в которой выявили около 200 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, уволился по собственному желанию.

Reuters

«Андрей Мильцын, занимавший пост главного врача Курской больницы скорой медицинской помощи, с 13 мая уволен по собственному желанию», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации Курской области. Уточняется, что с 14 мая исполняющим обязанности руководителя больницы назначен заведующий урологическим отделением БСМП Андрей Озеров. Ранее заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семёнова рассказала, сколько медицинских работников в стране оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.