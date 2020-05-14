Главврач больницы в Курске уволился из-за ситуации с коронавирусом
- Reuters
«Андрей Мильцын, занимавший пост главного врача Курской больницы скорой медицинской помощи, с 13 мая уволен по собственному желанию», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации Курской области.
Уточняется, что с 14 мая исполняющим обязанности руководителя больницы назначен заведующий урологическим отделением БСМП Андрей Озеров.
Ранее заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семёнова рассказала, сколько медицинских работников в стране оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.