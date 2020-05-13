Минпросвещения назвало сроки летней оздоровительной кампании для детей
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«По предварительной информации Минпросвещения России, летняя оздоровительная кампания для учащихся стартует в июле, смены будут продолжаться 14 дней», — говорится в Telegram-канале «Большая перемена России».
При этом точные сроки станут известны на следующей неделе.
Регионы призвали мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы организовать досуг детей летом и обеспечить проведение летней оздоровительной кампании.
Ранее правительство Подмосковья приостановило до 31 июля организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе школ.
В то же время газета «Известия» писала, что детские лагеря находятся на грани банкротства из-за возможной отмены летней оздоровительной кампании 2020 года.