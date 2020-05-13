Минпросвещения назвало сроки летней оздоровительной кампании для детей

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Летнюю оздоровительную кампанию для учащихся планируется начать в июле со сменами продолжительностью 14 дней, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
Минпросвещения назвало сроки летней оздоровительной кампании для детей
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«По предварительной информации Минпросвещения России, летняя оздоровительная кампания для учащихся стартует в июле, смены будут продолжаться 14 дней», — говорится в Telegram-канале «Большая перемена России».

При этом точные сроки станут известны на следующей неделе.

Регионы призвали мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы организовать досуг детей летом и обеспечить проведение летней оздоровительной кампании.

Ранее правительство Подмосковья приостановило до 31 июля организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе школ.

В то же время газета «Известия» писала, что детские лагеря находятся на грани банкротства из-за возможной отмены летней оздоровительной кампании 2020 года.

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