Фармацевт дала рекомендации по выбору перчаток

Ведущий фармацевт Ирина Булыгина дала рекомендации по выбору перчаток.

«Это могут быть любые перчатки. Просто, почему говорят — медицинские: вы их поносили и можете выбросить или хорошо обработать антисептиком. Если будут кожаные перчатки, то это сложнее сделать», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, перчатки нужны, чтобы не было тактильного контакта, поскольку если коронавирус сохраняется на поверхности, то при дотрагивании есть вероятность перенести его на слизистую.

«Через кожу рук вирус к вам не придёт. Даже если вы помоете руки потом, ничего страшного не произойдёт. Но человек рефлекторно, например, хватается за глаза. Мы делаем это неосознанно, поэтому считается, что руки надо защищать», — пояснила Булыгина.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.