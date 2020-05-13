В ФАР прокомментировали принятие закона об индивидуальных тарифах ОСАГО

Руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов прокомментировал принятие закона об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

«Фактически автовладельцам разрешили на законодательном уровне страховать авто без диагностической карты. По сути, сейчас распоряжением ЦБ России страховщики не должны просить ТО, но бывают случаи, когда страховые компании всё равно требуют техосмотр», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, закон требует предоставить техосмотр в страховую компанию в течение 30 дней после снятия ограничительных мер, а если владелец этого не сделает, то при наступлении страхового случая у компании появится право взыскать выплаченное возмещение с виновного водителя.

Ранее сообщалось, что документ предусматривает индивидуальный подход при определении тарифов ОСАГО. Для водителей, которые не нарушают правила дорожного движения и не попадают в ДТП, тарифы будут ниже, а для нарушающих — выше.

Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с ФАН оценил исследование Ассоциации европейского бизнеса, согласно которому в апреле 2020 года, когда в России были приняты ограничительные меры из-за коронавируса, снижение продаж на рынке легковых автомобилей составило 72,4%.